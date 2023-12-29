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В Перми суд вынес приговор мужчине за мошенническую схему с маткапиталом

1:06
Происшествия

Ленинский районный суд Перми вынес приговор местному жителю, осужденному за хищение 5,6 млн рублей. Мужчина организовал мошенническую схему, вовлекая женщин, представлявших заведомо ложные документы в Социальный фонд и ЗАГС.

В Перми суд вынес приговор мужчине за мошенническую схему с маткапиталом
Фото: Нейросеть Шедеврум

Фиктивные свидетельства и сертификаты использовались для заключения фиктивных сделок с недвижимостью, с последующим обналичиванием материнского капитала. В период с 2019 по 2022 год участниками группы было похищено более 5,6 млн рублей, сообщает properm.ru.

Пермяк признан виновным по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере) и приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также обязан возместить ущерб в размере 5,6 млн рублей в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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