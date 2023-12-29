В Перми суд вынес приговор мужчине за мошенническую схему с маткапиталом

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ленинский районный суд Перми вынес приговор местному жителю, осужденному за хищение 5,6 млн рублей. Мужчина организовал мошенническую схему, вовлекая женщин, представлявших заведомо ложные документы в Социальный фонд и ЗАГС.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Фиктивные свидетельства и сертификаты использовались для заключения фиктивных сделок с недвижимостью, с последующим обналичиванием материнского капитала. В период с 2019 по 2022 год участниками группы было похищено более 5,6 млн рублей, сообщает properm.ru.

Пермяк признан виновным по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере) и приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также обязан возместить ущерб в размере 5,6 млн рублей в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю.