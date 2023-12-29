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Петербуржцу грозит срок или штраф за срубленную на улице ёлку

1:07
Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Молодого петербуржца могут закрыть на два года или оштрафовать на полмиллиона рублей за голубую ель, спиленную им на улице. О преступлении со столь суровым наказанием сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в пятницу.

Петербуржцу грозит срок или штраф за срубленную на улице ёлку
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Пенёк от ёлки нашли 25 декабря у школы на улице Доблести. Оперативно-разыскные мероприятия помогли быстро найти и изобличить злоумышленника. Им оказался 22-летний местный житель. Он не стал отпираться и предъявил и ёлку, и ножовку — орудие преступления.

Действиями наглого браконьера зелёным насаждениям города причинён ущерб 24 тысячи рублей. Но их компенсацией наказание для него не ограничится.

По требованию прокуратуры Красносельского района против юноши возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Она предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа до 500 тысяч рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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