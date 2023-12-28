В Уссурийске возбудили уголовное дело по факту продажи шкуры амурского тигра

В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной продаже шкуры амурского тигра.

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Расследование ведется следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в соответствии со статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о незаконной добыче и обороте ценных диких животных, сообщает vostokmedia.com.

По версии следствия, подозреваемые сговорились для незаконного хранения и последующей продажи шкуры. Они активно искали покупателя, завершив сделку 25 декабря 2023 года, после чего один из них был задержан полицией. Обыски на их месте жительства привели к изъятию шкуры. Один из подозреваемых уже содержится под стражей по другому уголовному делу, в то время как суд рассматривает вопрос о мере пресечения для второго подозреваемого.