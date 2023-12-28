В результате атаки дронов ВСУ 23 декабря по Белгородской области погиб мужчина

Рабочий, пострадавший при атаке на мост в Белгородской области, скончался в реанимации. Сергей Николаевич ушел из жизни минувшей ночью, став пятой жертвой атаки дроном-камикадзе ВСУ в Грайворонском горокруге. Губернатор Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семье погибшего, обещая поддержку и помощь.
Атака произошла 23 декабря, когда дрон, направленный ВСУ, атаковал мост, поразив асфальтоукладочный каток и поранив пятерых дорожников. Изначально сообщалось о троих пострадавших, но позднее выяснилось, что их число увеличилось до пяти человек, сообщает bel.ru.
Все пострадавшие получили минно-взрывные травмы, их состояние было оценено как средней степени тяжести. Смерть Сергея Николаевича наступила от кардиогенного шока, он находился в тяжелом состоянии в реанимации до последнего момента.
Губернатор подчеркнул готовность оказать поддержку семьям пострадавших и выразил соболезнования, понимая, что утрата близкого человека — это невосполнимая боль.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.