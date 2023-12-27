Отец и сын отомстили сотруднику ДПС за арест авто в российском регионе

В Ангарске, Иркутской области, отец и сын напали на сотрудника ДПС из-за ареста и отправки на штрафстоянку машины 21-летнего водителя. В конце ноября инспектор заметил поддельные номера на Toyota Mark II местного жителя и отправил автомобиль на штрафстоянку. Через месяц хозяин автомобиля и его отец атаковали инспектора в автосервисе, вызвав травмы, включая сломанный нос и повреждения головы.
Затем они попытались скрыться на машине, но были задержаны в соседнем микрорайоне. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.