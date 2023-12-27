Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки коммунальщиков

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Италии 88-летняя пенсионерка, Катерина Джовинаццо, оказалась в реанимации из-за ошибки в начислении жилищно-коммунальных платежей. Ей был выставлен счет на оплату воды в размере €15 тысяч, что вызвало сильный стресс и привело к тому, что ее пришлось госпитализировать.

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Ошибку обнаружили в неправильном номере счета, который не соответствовал фактическому номеру счетчика. Банк аннулировал платеж после выявления ошибки. Позже женщине предоставили правильный счет за услуги, который составил €55. Ошибка была связана с неправильным вводом данных после фотофиксации счетчика, хотя процесс ввода данных автоматизирован.