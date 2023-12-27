Людей могли насильно удерживать в центре реабилитации для алкоголиков в Ростове

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция вышла на проверку в реабилитационный центр в Ростове-на-Дону в ответ на сигналы о насильственном удержании людей. Правоохранительные органы прибыли для осмотра одного из центров реабилитации для зависимых на улице Портовой. По данным Министерства внутренних дел поступили жалобы на принудительное удержание людей в этом учреждении.

Фото: мвд.рф

На видеозаписях с места событий заметно несколько полицейских машин и сотрудников правоохранительных органов. Официальные представители МВД воздерживаются от комментариев по поводу проведения проверки, и подробности о ней на данный момент уточняются, сообщает rostovgazeta.ru.