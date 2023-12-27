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Экс-сотрудника Ростехнадзора осудили за требование взятки на Ставрополье

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Происшествия

Расследование выявило, что в апреле фигурант предложил сотруднику компании упростить процесс приемки газового оборудования. За 20 тысяч рублей взятки он обещал избежать проверки.

Экс-сотрудника Ростехнадзора осудили за требование взятки на Ставрополье
Фото: мвд.рф

Однако представитель компании обратился в правоохранительные органы и передал деньги в ходе оперативного эксперимента. По результатам этого инцидента в отношении коррумпированного инспектора было возбуждено уголовное дело.

Суд вынес приговор обвиняемому в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, сообщает newstracker.ru.

Следует отметить, что в данном регионе неоднократно возникали проблемы, связанные с газовым оборудованием. Например, предприниматель без соответствующего разрешения подключил оборудование на своем предприятии, что привело к взрыву в пекарне в Ставрополе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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