Экс-сотрудника Ростехнадзора осудили за требование взятки на Ставрополье

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Расследование выявило, что в апреле фигурант предложил сотруднику компании упростить процесс приемки газового оборудования. За 20 тысяч рублей взятки он обещал избежать проверки.

Фото: мвд.рф

Однако представитель компании обратился в правоохранительные органы и передал деньги в ходе оперативного эксперимента. По результатам этого инцидента в отношении коррумпированного инспектора было возбуждено уголовное дело.

Суд вынес приговор обвиняемому в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, сообщает newstracker.ru.

Следует отметить, что в данном регионе неоднократно возникали проблемы, связанные с газовым оборудованием. Например, предприниматель без соответствующего разрешения подключил оборудование на своем предприятии, что привело к взрыву в пекарне в Ставрополе.