Инспектора ДПС уволили за досмотр пассажирики в интимных местах

Глава проекта "Пробок.нет" Александр Шумский сообщил о случившемся в Москве увольнении инспектора ДПС, который нарушил процедуры при досмотре пассажирки такси в поисках запрещенных веществ.
Инцидент произошел возле Рижского вокзала в октябре, и его подробности стали известны благодаря записи с регистратора в такси. Пострадавшая обратилась в прокуратуру, требуя наказания для полицейского.
Решение вопроса потребовало вмешательства Ярослава Нилова, главы комитета Госдумы по социальной политике. Инспектор был уволен за превышение полномочий, поскольку досмотр подобного рода должен проводиться с соблюдением процедур, включая присутствие сотрудника того же пола и оформление соответствующего протокола.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.