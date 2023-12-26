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Инспектора ДПС уволили за досмотр пассажирики в интимных местах

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Происшествия

Глава проекта "Пробок.нет" Александр Шумский сообщил о случившемся в Москве увольнении инспектора ДПС, который нарушил процедуры при досмотре пассажирки такси в поисках запрещенных веществ.

Инспектора ДПС уволили за досмотр пассажирики в интимных местах
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Инцидент произошел возле Рижского вокзала в октябре, и его подробности стали известны благодаря записи с регистратора в такси. Пострадавшая обратилась в прокуратуру, требуя наказания для полицейского.

Решение вопроса потребовало вмешательства Ярослава Нилова, главы комитета Госдумы по социальной политике. Инспектор был уволен за превышение полномочий, поскольку досмотр подобного рода должен проводиться с соблюдением процедур, включая присутствие сотрудника того же пола и оформление соответствующего протокола.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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