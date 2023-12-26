Инспектора ДПС уволили за досмотр пассажирики в интимных местах

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава проекта "Пробок.нет" Александр Шумский сообщил о случившемся в Москве увольнении инспектора ДПС, который нарушил процедуры при досмотре пассажирки такси в поисках запрещенных веществ.

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Инцидент произошел возле Рижского вокзала в октябре, и его подробности стали известны благодаря записи с регистратора в такси. Пострадавшая обратилась в прокуратуру, требуя наказания для полицейского.

Решение вопроса потребовало вмешательства Ярослава Нилова, главы комитета Госдумы по социальной политике. Инспектор был уволен за превышение полномочий, поскольку досмотр подобного рода должен проводиться с соблюдением процедур, включая присутствие сотрудника того же пола и оформление соответствующего протокола.