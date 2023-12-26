Обнаружены тела молодой пары в Волгограде: передозировка наркотиками

Тела молодой пары, состоящей из девушки, которая была совершеннолетней, и ее сожителя старшего на год, были обнаружены в квартире на улице 51-й Гвардейской дивизии в Волгограде вечером 24 декабря. Предполагается, что причиной смерти может быть передозировка наркотиками.
Девушка, хотя еще училась в вечерней школе, была совершеннолетней, и ее сожитель находился на третьем курсе техникума. Информация о том, что девушка ранее состояла на учете в наркологическом диспансере, подтверждена. На месте происшествия была найдена свернутая купюра, что может свидетельствовать о потреблении запрещенного вещества. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Точная причина смерти молодых людей будет установлена после вскрытия. Следователи проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
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