Обнаружены тела молодой пары в Волгограде: передозировка наркотиками

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тела молодой пары, состоящей из девушки, которая была совершеннолетней, и ее сожителя старшего на год, были обнаружены в квартире на улице 51-й Гвардейской дивизии в Волгограде вечером 24 декабря. Предполагается, что причиной смерти может быть передозировка наркотиками.

Фото: openverse.org by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0.

Девушка, хотя еще училась в вечерней школе, была совершеннолетней, и ее сожитель находился на третьем курсе техникума. Информация о том, что девушка ранее состояла на учете в наркологическом диспансере, подтверждена. На месте происшествия была найдена свернутая купюра, что может свидетельствовать о потреблении запрещенного вещества. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Точная причина смерти молодых людей будет установлена после вскрытия. Следователи проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.