Суд освободил экс-главу Кировской области Белых от наказания по новому делу

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Суд освободил бывшего главу Кировской области Никиту Белых от наказания по новому делу. В настоящее время экс-губернатор отбывает наказание за взятки.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Суд оправдал Белых по первому составу преступления — превышение полномочий (статья 286 Уголовного кодекса), по второму составу — злоупотребление полномочиями (статья 285) — назначил наказание в виде лишения свободы на 2,5 года и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности", — уточнили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Напомним, что Белых был задержан в июне 2016 года. Он находился в одном из столичных ресторанов и собирался передать часть взятки. В феврале 2018 года его приговорили к наказанию в виде заключения в колонии строгого режима на восемь лет, а также к штрафу в размере 48,2 миллиона рублей.

Свою вину экс-глава региона не признал.