Шестилетняя жительница Орехово-Зуева укололась чужим шприцем в детском саду, сообщили в прокуратуре Московской области во вторник.
Инцидент произошёл днём 25 декабря. Воспитанники детсада нашли пустой шприц во время прогулки. Девочка, играя с опасной находкой, получила травмы запястья и кисти. По утверждению надзорного ведомства, сейчас угрозы её жизни и здоровью нет.
О происшествии заявила в полицию бабушка пострадавшей. Органы внутренних дел проводят доследственную проверку по факту случившегося; прокуратура контролирует этот процесс.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала о задержании наркомана, оставившего шприц в каршеринге, которым позже укололась десятилетняя пассажирка.
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