Девочка укололась чужим шприцем в детском саду в Орехово-Зуеве

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Шестилетняя жительница Орехово-Зуева укололась чужим шприцем в детском саду, сообщили в прокуратуре Московской области во вторник.

Фото: СПИД-центр

Инцидент произошёл днём 25 декабря. Воспитанники детсада нашли пустой шприц во время прогулки. Девочка, играя с опасной находкой, получила травмы запястья и кисти. По утверждению надзорного ведомства, сейчас угрозы её жизни и здоровью нет.

О происшествии заявила в полицию бабушка пострадавшей. Органы внутренних дел проводят доследственную проверку по факту случившегося; прокуратура контролирует этот процесс.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала о задержании наркомана, оставившего шприц в каршеринге, которым позже укололась десятилетняя пассажирка.