Уголовное дело по исчезновению пенсионерки: следователи расследуют загадочное происшествие

В Ступине возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 70-летней пенсионерки. Женщина, отправившаяся на дачу из Москвы, сообщила дочери о нападении неизвестного, после чего на нее не удавалось связаться. Следователи квалифицировали случай по статье "Убийство" и проводят расследование.

Фото: Openverse by Pavel Medzyun is licensed under CC BY 2.0