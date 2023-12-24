Врачи из Петербурга предприняли попытку спасения жизни десятимесячного младенца, госпитализированного в результате полученной им травмы в квартире Колпинского района.
Согласно информации "Фонтанки", скорую помощь вызывали на бульваре Трудящихся в Колпино, где младенец находился в состоянии после клинической смерти. Врачи доставили ребенка в 22-ю городскую больницу, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось, и мальчик скончался.
Родители утверждают, что ребенок случайно упал с дивана на ковер и ударился затылком. Семья не имела прежних нарушений закона и не привлекалась к социальным службам.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.