В Петербурге умер годовалый ребенок из-за падения с дивана

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Врачи из Петербурга предприняли попытку спасения жизни десятимесячного младенца, госпитализированного в результате полученной им травмы в квартире Колпинского района.

Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно информации "Фонтанки", скорую помощь вызывали на бульваре Трудящихся в Колпино, где младенец находился в состоянии после клинической смерти. Врачи доставили ребенка в 22-ю городскую больницу, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось, и мальчик скончался.

Родители утверждают, что ребенок случайно упал с дивана на ковер и ударился затылком. Семья не имела прежних нарушений закона и не привлекалась к социальным службам.