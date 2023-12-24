ФСБ возбудила уголовное дело против мужчины за пост в соцсети

РУФСБ России в Тюменской области выяснило, что житель Тюмени активно распространял ложную информацию о Вооруженных Силах РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. По словам представителей РУФСБ России в Тюменской области, житель Ямало-Ненецкого автономного округа преднамеренно размещал сомнительные материалы в социальных сетях, касающиеся Вооруженных Сил России. Его участие в этих публикациях было установлено в ходе спецопераций.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"СУ СК РФ по ЯНАО в отношении указанного гражданина возбуждено расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „д“ части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", — сообщили в РУФСБ России в Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый систематически публиковал материалы, дискредитирующие Вооруженные Силы России и текущую власть. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения и право лишения определенных должностей или видов деятельности на пять лет, сообщает nashgorod.ru.



