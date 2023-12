Мужчину из Пермского края исключили из списка экстремистов

Your browser does not support the audio element.

Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов 48-летнего Владимира Геннадьевича Путина из Верещагино. Его внесли в реестр экстремистов еще в 2021 году.

Фото: Оpenverse by Mr. Cacahuate is licensed under "Hacker Rene" by Mr. Cacahuate is licensed under CC BY 2.0.