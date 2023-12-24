Мужчину из Пермского края исключили из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов 48-летнего Владимира Геннадьевича Путина из Верещагино. Его внесли в реестр экстремистов еще в 2021 году.
Тогда ему был вынесен приговор в виде двух лет условного лишения свободы по обвинению в экстремизме. Мужчина опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" пять комментариев, направленных против еврейского народа и спецподразделения ОМОН. Эксперты выявили призывы к насильственным действиям в этих комментариях, сообщает properm.ru.
Дело было рассмотрено в особом порядке, мужчина признал свою вину, однако доказательства не были полностью изучены, как просил сам обвиняемый.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.