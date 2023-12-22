Врача из Карелии осудили за мошенничество с "ковидными" выплатами

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Врач-невролог из Карелии был осужден за мошенничество с "ковидными" выплатами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно информации, предоставленной пресс-службой карельской ФСБ, медик систематически фальсифицировал документы в течение нескольких лет, получая незаконные выплаты, предназначенные для борьбы с последствиями пандемии. Он вносил ложные данные о наличии COVID-19 в электронную базу и амбулаторные карты пациентов, после чего представлял копии документов в экономический отдел медицинского учреждения.

Врачу было предъявлено уголовное обвинение, и суд наложил на него штраф в размере 105 тыс. рублей, сообщает karelinform.ru.