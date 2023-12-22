Банду, торгующую иностранными лекарствами, задержали в Перми

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Перми задержаны нарушители, которые нелегально ввозили в страну медикаменты. По информации Следственного комитета, с начала 2020 года жители Перми осуществляли продажу более 20 видов несертифицированных препаратов. Участники преступной группировки также действовали на территории Уфы и Крыма, осуществляя продажу лекарств через интернет. Стоимость этих препаратов варьировалась от 1,5 до 11 тысяч рублей, сообщает properm.ru.

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Один из задержанных находится под стражей, а еще трое находятся под домашним арестом, что было решено судом как меру пресечения. На данный момент в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 238.1 часть 2 пункт "а" Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся оборота несертифицированных лекарственных средств, совершенного организованной группой.