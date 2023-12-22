Школьники Петрозаводска второй день подряд не могут учиться из-за "минирования"

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Родители учащихся столкнулись с постоянными угрозами, которые стали настоящим беспокойством и вызвали обсуждение в социальных сетях. Сегодня в Петрозаводске произошла эвакуация Академического лицея в связи с очередным случаем "минирования", как сообщили в социальных сетях.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Этот инцидент стал частью обширного тренда, характеризующегося регулярными подобными ситуациями в различных районах Карелии с начала учебного года. Негодование вызывают не только дети и педагоги, но и родители, выражая свои сомнения в продолжительности подобных событий, сообщает karelinform.ru.

"Академический лицей прекратил занятия второй день из-за угрозы минирования. Когда это наконец закончится?" — пожаловались в городском паблике.