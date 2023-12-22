Жителю Ижевска грозит до 6 лет лишения свободы за обман пожилой женщины

Заместитель прокурора Устиновского района Ижевска утвердил документ с обвинительным заключением по уголовному делу, касающемуся 18-летнего жителя данной местности. Ему вменяется совершение мошенничества в крупном размере согласно части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По данным следствия, в течение августа текущего года неизвестная женщина, сотрудничавшая с подсудимым, связалась с пожилой женщиной вечером. Под вымышленным предлогом она представилась полицейским и уведомила, что ее сестра участвовала в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадала молодая дама. Звонившая, притворяясь представителем правоохранительных органов, предложила передать деньги через курьера, дабы избежать уголовной ответственности за ее родственницу. Обманутая пострадавшая передала обвиняемому свои накопления, суммировавшие 850 тысяч рублей, сообщает udm-info.ru.

Согласно информации от пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики, уголовное дело передано в суд Устиновского района Ижевска для проведения судебного разбирательства. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.