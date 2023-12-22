"Таможенники задержали 100 килограммов кокаина в Санкт-Петербурге... В контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Санкт-Петербург, в технологических полостях рефрижераторной установки таможенники обнаружили 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета. Исследование содержимого брикетов показало, что изъятое вещество - кокаин", - говорится в релизе.Фото: "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.
По факту обнаружения веществ, запрещённых к гражданскому обороту, возбуждены два уголовных дела по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Причастных к контрабанде объявили в розыск, о каких-либо задержаниях не сообщается.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).