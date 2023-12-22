Таможенники изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

"Таможенники задержали 100 килограммов кокаина в Санкт-Петербурге... В контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Санкт-Петербург, в технологических полостях рефрижераторной установки таможенники обнаружили 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета. Исследование содержимого брикетов показало, что изъятое вещество - кокаин", - говорится в релизе. Фото: "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

По факту обнаружения веществ, запрещённых к гражданскому обороту, возбуждены два уголовных дела по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Причастных к контрабанде объявили в розыск, о каких-либо задержаниях не сообщается.