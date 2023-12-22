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Главаря банды треш-блогеров, выданного Азербайджаном, перевезли в Петербург

1:00
Происшествия

15 ноября стало известно об экстрадиции Мамедова, тогда он был помещён в СИЗО в Дагестане. Ему Мамедову вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц), пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия).

Главаря банды треш-блогеров, выданного Азербайджаном, перевезли в Петербург
Фото: Фото: ГСУ СК России

"Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение", - информирует ведомство.

Напоминаем, ранее в октябре главой СК РФ Александром Бастрыкиным было поручено возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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