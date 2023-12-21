Психику школьницы, изрезавшей свою одноклассницу, проверят психиатры

1:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Четырнадцатилетнюю школьницу, подозреваемую в изуродовании одноклассницы, направят в центр имени Сербского для проведения психиатрического освидетельствования. Специалисты будут оценивать уровень психического здоровья девочки.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Новосибирские психиатры не смогли окончательно определить уравновешенность подростка. Для получения полной уверенности в этом вопросе семиклассницу также проанализируют московские эксперты. Предварительно школьница находилась под домашним арестом. Следует отметить, что вопрос о психическом состоянии четырнадцатилетней подозреваемой стал одним из ключевых для расследования.

В октябре молодая жительница Сибири якобы привела свою одноклассницу в лес, расположенный рядом с Кудряшовским сельсоветом, и атаковала ее канцелярским ножом. По словам тринадцатилетней пострадавшей, ее кровь слизывали, и пытались отрезать язык.

Предполагается, что подозреваемая взаимодействовала с несуществующей сестрой или другим воображаемым собеседником. В региональных СМИ также утверждалось, что подозреваемая, возможно, занималась "жестокими" играми и косплеем персонажей, сообщает atas.info.

На данный момент считается, что мотивацией для жестокого нападения служило чувство зависти школьницы к красоте ее одноклассницы, она специально целилась в ее лицо и руки. Замысел этого преступления, предположительно, созрел в уме девочки задолго до ее четырнадцатилетнего возраста.

В настоящее время пострадавшая девочка постепенно восстанавливается и находится под медицинским наблюдением. Степень психического состояния подозреваемой будет определена экспертизой в столичном центре.