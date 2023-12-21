Крымский мост перекрыли из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Как сообщает ПВО Telegram-канал "Караульный Крыма МыКЕРЧЬ. РФ", системы ПВО отработали по целям в районе Крымского моста.
При этом ПВО продолжает работать в районе Керченского пролива. В связи с работой комплекса ПВО, движение по мосту было перекрыто.
По предварительным данным, каких-либо повреждений нет. Другие подробности пока неизвестны.
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