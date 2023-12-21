Крымский мост перекрыли из-за работы системы ПВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Крымский мост перекрыли из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Как сообщает ПВО Telegram-канал "Караульный Крыма МыКЕРЧЬ. РФ", системы ПВО отработали по целям в районе Крымского моста.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

При этом ПВО продолжает работать в районе Керченского пролива. В связи с работой комплекса ПВО, движение по мосту было перекрыто.

По предварительным данным, каких-либо повреждений нет. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Крыму был обнаружен морской беспилотник Вооружённых сил Украины. Необычную находку совершили жители села Молочное Сакского района.