В Рязани трёхлетний малыш скончался после лечения зубов

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трёхлетний ребенок скончался после лечения зубов в частной стоматологической клинике в Рязани, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. В связи с этим инцидентом сотрудники СК провели проверку.

Фото: Freepik

"В Рязани трехлетний малыш умер после медицинских процедур в частной стоматологической клинике. Следственные органы Рязанской области СК России проводят процессуальную проверку по данному случаю", — отмечено в заявлении ведомства.

Также в заявлении указано, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил информировать его о ходе и результатах проверки, а также об обстоятельствах смерти ребенка, выявленных в ходе расследования.