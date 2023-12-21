Трёхлетний ребенок скончался после лечения зубов в частной стоматологической клинике в Рязани, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. В связи с этим инцидентом сотрудники СК провели проверку.
"В Рязани трехлетний малыш умер после медицинских процедур в частной стоматологической клинике. Следственные органы Рязанской области СК России проводят процессуальную проверку по данному случаю", — отмечено в заявлении ведомства.
Также в заявлении указано, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил информировать его о ходе и результатах проверки, а также об обстоятельствах смерти ребенка, выявленных в ходе расследования.
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