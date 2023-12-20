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Жительница Петербурга рассказала о перепланировке в обрушившемся доме

1:26
Происшествия

В ночь на сегодняшний день произошло обрушение шестиэтажного дома на Гороховой улице в Петербурге. Местная жительница Лейсан Попова рассказала, что перед катастрофой в здании были проведены перепланировки.

Жительница Петербурга рассказала о перепланировке в обрушившемся доме
Фото: Telegram-канал Baza

По словам Поповой, она стала владельцем комнаты в данном доме в 2022 году, получив заверения от агента по недвижимости и предыдущего владельца, что в здании скоро пройдет капитальный ремонт. Тем не менее, обещания не сбылись.

Несмотря на это, женщина отметила, что дом оставался жилым, проживали обычные люди с третьего по шестой этаж. Исключение составляли первый этаж с мини-отелем G73 и второй этаж, выкупленный инвесторами, оба подверглись перепланировке, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Лейсан подчеркнула, что на первом этаже были удалены все внутренние перегородки, созданы комнаты без переноса мокрых точек, а на втором этаже стены были полностью снесены, с установкой небольших подпорок.

Юрист Алла Георгиева отметила, что сейчас трудно определить, повредили ли эти перепланировки конструкцию здания, но подчеркнула ответственность муниципальных властей, которые не предприняли меры по предотвращению инцидента. По мнению эксперта, муниципалитет обязан компенсировать ущерб гражданам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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