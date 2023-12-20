В Англии женщина 1,5 года лечила насморк, а потом полностью лишилась носа

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В Англии женщина лечила насморк более года, после чего потеряла нос. Об этом сообщает argumenti.ru.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации издания, местная жительница долгое время сталкивалась с заложенностью носа и головной болью. Врачи изначально диагностировали простуду и выписали капли, но препарат не оказал эффекта. С течением времени у женщины начались онемение половины лица и кровотечение из носа.

Проведенная компьютерная томография выявила инфекцию в области переносицы. Дополнительные исследования выявили наличие агрессивного рака в носовых пазухах. Специалисты установили, что опухоль была крайне крупной, что вынудило врачей к ампутации органа.

В настоящее время пациентка выздоравливает, однако ей придется использовать силиконовый протез.