Житель Перми выиграл суд с чиновниками за ДТП из-за неисправного светофора

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд взыскал компенсацию от Государственного казенного учреждения "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" из-за с произошедшим аварийным случаем Согласно информации пресс-службы Пермского краевого суда, ДТП произошло в октябре 2021 года на пересечении улиц Генерала Черняховского и Ракитной, где столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Легковой автомобиль двигался по улице Генерала Черняховского в направлении Усурийской, при этом светофор показывал зеленый сигнал. На перекрестке водитель заметил приближающийся автобус, который не остановился, что привело к столкновению. Водитель общественного транспорта заявил, что светофор с его стороны не функционировал, и поэтому он предположил, что движется по главной дороге, сообщает properm.ru.

В результате аварии водитель легкового автомобиля был возмещен на 50% от суммы расходов на ремонт, а оставшиеся 50% он потребовал компенсировать от ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" — в размере 160 тысяч рублей. Учитывая игнорирование претензии со стороны организации, мужчина обратился в суд.

Суд в Свердловском районе пришел к выводу, что авария произошла из-за неисправности светофора, за который несет ответственность ГКУ. Попытки чиновников оспорить решение в краевом суде не увенчались успехом, и решение осталось в силе.