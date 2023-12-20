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Жительница Новосибирска Ирина получила 9 млн за инвалидность сына

1:37
Происшествия

Жительница Новосибирска Ирина получила возмещение в размере 9,6 миллиона рублей за травму своего сына во время родов. Причиной инвалидности ребенка стало небрежное отношение медицинского персонала.

Жительница Новосибирска Ирина получила 9 млн за инвалидность сына
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ирина с самого начала следовала всем рекомендациям врачей. На 25-й неделе беременности ей был поставлен диагноз "сахарный диабет", и ей был назначен инсулин. Это привело к постепенному увеличению веса женщины.

Проблемы начались после того, как Ирину перевели в областной роддом №6. Сначала ее начали критиковать из-за набранного веса, а затем назначили естественные роды, несмотря на крупный вес плода.

"Врач грубила: Ты что тележишься? Ложись быстрее. Зачем так разжирела?"

"Потом в карточке указали вес в три килограмма", — вспоминает женщина.

В результате роды затянулись на более чем четырнадцать часов. Необходимо было воспользоваться щипцами, чтобы извлечь ребенка, который при выходе посинел, его шея почернела. Мальчик не дышал.

Ребенок выжил, но получил ишемический геморрагический инсульт головного мозга, а также акушерский паралич левой руки. В течение 2,5 лет малышу приходится проходить иглотерапию и массажи, сообщает atas.info.

Ирина смогла получить законное возмещение только через два года. Полученные 9,6 миллиона рублей она планирует направить на реабилитацию сына.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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