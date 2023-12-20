Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По ее словам, с задержкой прибудет еще один рейс из Москвы авиакомпании "Сибирь". На данный момент введены ограничения на вылеты и прилеты в воздушную гавань Волгограда.

Фото: https://www.securitymedia.ru

"Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании "Победа" (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова", - сообщила Голодова.

Напомним, 19 декабря произошёл сбой в работе аэропортов Москвы из-за атаки БПЛА. Через несколько часов они вернулись в штатный режим работы.