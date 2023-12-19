SHOT: в Подмосковье задержан тренер детской школы по карате, домогавшийся до девочек

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подмосковном Сергиевом Посаде полиция задержала 32-летнего тренера детской школы по карате, который сексуально домогался как минимум до четырех девочек.

Фото: МВД РФ

Как сообщает Telegram-канал SHOT, извращенец с черным поясом действовал "серийно":

В полицию с заявлениями обратились родители четырех девочек в возрасте от 10 до 12 лет. Последнее заявление поступило 12 декабря.

"Детский тренер по карате спускал штаны на улице, ублажал себя перед маленькими девочками и заставлял их "помогать" ему", — сообщает ТГ-канал 19 декабря.

После задержания тренер сознался в содеянном. Теперь ему по совокупности уголовных статей грозит более 20 лет колонии строгого режима.

При этом известно, что у извращенца есть семья: жена и двое детей

Как защитить своих детей от сексуальных домогательств?