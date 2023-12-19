В подмосковном Сергиевом Посаде полиция задержала 32-летнего тренера детской школы по карате, который сексуально домогался как минимум до четырех девочек.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, извращенец с черным поясом действовал "серийно":
В полицию с заявлениями обратились родители четырех девочек в возрасте от 10 до 12 лет. Последнее заявление поступило 12 декабря.
"Детский тренер по карате спускал штаны на улице, ублажал себя перед маленькими девочками и заставлял их "помогать" ему", — сообщает ТГ-канал 19 декабря.
После задержания тренер сознался в содеянном. Теперь ему по совокупности уголовных статей грозит более 20 лет колонии строгого режима.
При этом известно, что у извращенца есть семья: жена и двое детей
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