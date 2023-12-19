В аэропорту Домодедово временно не принимают самолёты

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шесть бортов перенаправили на другие аэродромы. До этого аэропорт Внуково также ограничил приём и вылет самолетов. Там заявили, что ограничения введены по независящим от них причинам. Кроме того, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский был введён план «Ковер». Все воздушные суда перенаправляются в Шереметьево.

Фото: АО "Туполев"

Ранее мэр Москвы сообщил, что российские ПВО пресекли попытку Украины совершить атаку под Москвой с БПЛА. По данным ведомства, украинская сторона пыталась атаковать столицу беспилотником самолетного типа. Однако в 12:35 мск аппарат был сбит над территорией Одинцовского района Московской области.