Собянин: под Москвой отражена атака БПЛА

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Киевский режим все чаще использует террористические методы против России. Такие действия объясняются отсутствием видимых успехов у ВСУ на поле боя.

Фото: wikimedia.com

Силами ПВО в Одинцовском городском округе сбит беспилотник. По предварительным данным обошлось без жертв и разрушений. На месте работают специалисты силовых ведомств.

"Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — сообщил 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, ранее 24 и 30 июля 2023 года была произведена атака украинских БПЛА на Москву. Один из беспилотников повредил башню в "Москва-Сити". Тогда тоже обошлось без жертв и серьёзных разрушений.