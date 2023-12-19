Киевский режим все чаще использует террористические методы против России. Такие действия объясняются отсутствием видимых успехов у ВСУ на поле боя.
Силами ПВО в Одинцовском городском округе сбит беспилотник. По предварительным данным обошлось без жертв и разрушений. На месте работают специалисты силовых ведомств.
"Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — сообщил 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, ранее 24 и 30 июля 2023 года была произведена атака украинских БПЛА на Москву. Один из беспилотников повредил башню в "Москва-Сити". Тогда тоже обошлось без жертв и серьёзных разрушений.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.