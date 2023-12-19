В ГУР Украины заявили о приемлемом самочувствии жены главы ведомства Буданова

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно о самочувствии жены главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны после отравления. По словам представителя украинского ведомства Андрея Юсова, её состояние приемлемое.

Фото: Telegram-канал издания Руслана Осташко

Кроме того, он указал, что госпитализация пострадавшей закончилась. При этом курс лечения Будановой продолжается.

"Врачи вовремя заметили и предотвратили возможные плохие последствия", — отметил Юсов. Его слова приводит издание "Украинская правда".

Вдобавок, обращает внимание представитель ГУР, процесс расследования данного дела в отношении отравления — небыстрый. Общество узнает о результатах, как только о них можно будет сообщить.

Напомним, что об отравлении жены Буданова стало известно 28 ноября. В качестве главной гипотезы выделялась версия о причастии к отравлению РФ.