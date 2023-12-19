Стало известно о самочувствии жены главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны после отравления. По словам представителя украинского ведомства Андрея Юсова, её состояние приемлемое.
Кроме того, он указал, что госпитализация пострадавшей закончилась. При этом курс лечения Будановой продолжается.
"Врачи вовремя заметили и предотвратили возможные плохие последствия", — отметил Юсов. Его слова приводит издание "Украинская правда".
Вдобавок, обращает внимание представитель ГУР, процесс расследования данного дела в отношении отравления — небыстрый. Общество узнает о результатах, как только о них можно будет сообщить.
Напомним, что об отравлении жены Буданова стало известно 28 ноября. В качестве главной гипотезы выделялась версия о причастии к отравлению РФ.
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