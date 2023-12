В микрорайоне Светлый в Новосибирске произошел инцидент, о котором сообщили местные жители. По словам свидетелей, мужчина из дома на улице Согласия сбросил с пятого этажа собаку. Инцидент произошел 17 декабря во второй половине дня.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.