В Новосибирске мужчина выбросил собаку с пятого этажа

В микрорайоне Светлый в Новосибирске произошел инцидент, о котором сообщили местные жители. По словам свидетелей, мужчина из дома на улице Согласия сбросил с пятого этажа собаку. Инцидент произошел 17 декабря во второй половине дня.

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Женщина по имени Татьяна, проживающая в этом районе, стала свидетельницей происшествия. Она заметила лежащую собаку, окруженную детьми, когда прогревала свой автомобиль. После обнаружения животного с признаками травм она сняла видео и опубликовала информацию в соответствующих группах. Соседи порекомендовали ей положить собаку на плед и доставить ее в ветеринарную клинику в Мочище, сообщает Om1.ru.

В клинике выяснилось, что у собаки сломаны обе передние лапы. Свидетельница рассказала, что решено было усыпить животное из-за предположения о серьезных повреждениях.

На данный момент нет информации о том, что были проведены беседы с предполагаемым виновником происшествия. Тем не менее в обсуждениях в социальных сетях отмечается, что за подобные действия следует привлекать к уголовной ответственности.