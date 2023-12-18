Суд вынес наказание участникам массовой драки у рынка "Садовод"

В понедельник Люблинский суд Москвы вынес наказание участникам массового побоища, которое приезжие учинили 15 декабря у рынка "Садовод".

Фото: РИА Новости by Михаил Воскресенский

22 драчуна признаны виновными по ч. 3 ст. 18.8 и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания в России), они будут выдворены из России. Ещё 51 человек приговорён к аресту за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Напомним, конфликт разгорелся в результате невинной проверки документов. С этой целью блюститель порядка остановил автомобиль. Водитель попытался скрыться, причинив при этом полицейскому телесные повреждения, а при задержании забился в падучей. Ему на выручку пришла толпа гастарбайтеров, чтобы помешать исполнению сотрудниками внутренних дел их служебных обязанностей.

Для наведения порядка пришлось привлекать Росгвардию. Более 80 человек было задержано. Против одного самого дерзкого буяна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК (оскорбление представителя власти).