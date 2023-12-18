В Прикамье подвергнут судебному разбирательству школьников за поджоги трансформатора и устройства для СМИ

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двух 15-летних школьников в Чайковском будут подвергать судебному разбирательству по обвинению в поджоге инфраструктурных объектов с целью заработка. Согласно информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в марте в Чайковском было зафиксировано два случая поджога.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Инцидент начался с того, что один из подростков нашел подработку в интернете. Затем его связал работодатель в мессенджере, предлагая оплату за поджоги, снятые на видео. Первоначально подросток предложил своему знакомому совместно выполнять задачи и делить полученные деньги пополам.

Первой целью стала трансформаторная подстанция, но прохожий заметил огонь и вызвал пожарных, предотвратив возможные последствия. Вскоре после этого школьники воспользовались бензином для поджога железного контейнера с аппаратурой, принадлежащей местным СМИ. Общий ущерб от их действий превысил 1 миллион рублей.

Несовершеннолетние объяснили, что стремились просто заработать, не осознавая масштабов причиняемого ущерба. В ходе расследования родители подростков возместили причиненные убытки. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде, сообщает properm.ru.

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