Преподаватель ВШЭ занимал деньги у бывших студентов на покрытие долгов перед коллекторами

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), Александр Рудченко, обманул студентов и коллег, выманивая у них деньги на лечение жены, которая, по его утверждениям, находилась в критическом состоянии.

Фото: Wikipedia by JamesSmith.HSE is licensed under CC BY-SA 4.0

Студентка, которая оказалась в числе пострадавших, выяснила, что у преподавателя нет больных родственников, а он задолжал не только коллекторам, но и коллегам.

Долги, похоже, ввели в затруднительное положение несколько людей, история стала поводом для обращения в полицию.