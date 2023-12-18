Бывший преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), Александр Рудченко, обманул студентов и коллег, выманивая у них деньги на лечение жены, которая, по его утверждениям, находилась в критическом состоянии.
Студентка, которая оказалась в числе пострадавших, выяснила, что у преподавателя нет больных родственников, а он задолжал не только коллекторам, но и коллегам.
Долги, похоже, ввели в затруднительное положение несколько людей, история стала поводом для обращения в полицию.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.