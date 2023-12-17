Пожар в Мытищах: мать и ребенка не удалось спасти из-за припаркованных машин

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подмосковных Мытищах в результате пожара погибли мать и её трехлетний ребёнок. Согласно информации Telegram-канала SHOT, происшествие случилось вечером на улице Кадомцева, где загорелась квартира на 14-м этаже.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание в розетке, возможно, вызванное подключением новогодней гирлянды. Плотный едкий дым, выбившийся из розетки, привел к быстрой утрате сознания женщиной и ребёнком, которые не смогли покинуть помещение.

Соседи, заметив и почувствовав сильное задымление, вызвали пожарных. Однако, из-за большого количества припаркованных автомобилей, пожарные не могли оперативно подъехать к дому. Медики не успели спасти 35-летнюю маму и еë 3-летнего сына от отравления угарным газом.