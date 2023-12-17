В подмосковных Мытищах в результате пожара погибли мать и её трехлетний ребёнок. Согласно информации Telegram-канала SHOT, происшествие случилось вечером на улице Кадомцева, где загорелась квартира на 14-м этаже.
Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание в розетке, возможно, вызванное подключением новогодней гирлянды. Плотный едкий дым, выбившийся из розетки, привел к быстрой утрате сознания женщиной и ребёнком, которые не смогли покинуть помещение.
Соседи, заметив и почувствовав сильное задымление, вызвали пожарных. Однако, из-за большого количества припаркованных автомобилей, пожарные не могли оперативно подъехать к дому. Медики не успели спасти 35-летнюю маму и еë 3-летнего сына от отравления угарным газом.
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