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Пожар в Мытищах: мать и ребенка не удалось спасти из-за припаркованных машин

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Происшествия

В подмосковных Мытищах в результате пожара погибли мать и её трехлетний ребёнок. Согласно информации Telegram-канала SHOT, происшествие случилось вечером на улице Кадомцева, где загорелась квартира на 14-м этаже.

Пожар в Мытищах: мать и ребенка не удалось спасти из-за припаркованных машин
Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание в розетке, возможно, вызванное подключением новогодней гирлянды. Плотный едкий дым, выбившийся из розетки, привел к быстрой утрате сознания женщиной и ребёнком, которые не смогли покинуть помещение.

Соседи, заметив и почувствовав сильное задымление, вызвали пожарных. Однако, из-за большого количества припаркованных автомобилей, пожарные не могли оперативно подъехать к дому. Медики не успели спасти 35-летнюю маму и еë 3-летнего сына от отравления угарным газом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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