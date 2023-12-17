В Словакии произошла дорожная авария с участием автобуса с Украины.
В Словакии перевернулся автобус с Украины с 53 пассажирами.
Украинские СМИ сообщают, что ДТП произошло около восьми утра у населённого пункта Даргов. В автобусе находились 53 пассажира (среди них семеро детей) и двое водителей.
Пассажиры в результате дорожной аварии получили травмы головы и конечностей. Им была оказана экстренная медицинская помощь.
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