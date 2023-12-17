В Словакии перевернулся автобус с Украины с 53 пассажирами

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Словакии произошла дорожная авария с участием автобуса с Украины.

Фото: TG-канал Евгения Тишковца

В Словакии перевернулся автобус с Украины с 53 пассажирами.

Украинские СМИ сообщают, что ДТП произошло около восьми утра у населённого пункта Даргов. В автобусе находились 53 пассажира (среди них семеро детей) и двое водителей.

Пассажиры в результате дорожной аварии получили травмы головы и конечностей. Им была оказана экстренная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области автобус с педагогами попал в аварию со смертельным исходом.