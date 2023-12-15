Машина замглавы района Белгородской области подорвалась на мине, он в реанимации

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Теракт произошёл несколько дней назад в Краснояружском районе. На мине подорвался автомобиль. Тогда сообщалось, что в машине находились двое чиновников и местный житель. Теперь официально известно, что жертвой теракта стали замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бондаренко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, кроме того, пострадал водитель скотовоза Нуриддин Агалиев.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Игорь Бондаренко пришлось перенести частичную ампутацию конечностей. Он до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Галина Пащенко получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Её срочно прооперировали. Её состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

"Встретился с пациентами, поговорил с врачами. У двоих пострадавших выздоровление идет хорошо. После заключения врачей примем решение о выплатах в 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред", рассказал губернатор.

Своими решительными действиями , находившийся на заднем сидении автомобиля, Нуриддин Шовкатович спас жизнь Игорю Васильевичу. Он не растерялся в стрессовой ситуации, а оперативно принял решение, срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение. Об этом рассказала Галина Пащенко.