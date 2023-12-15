На границе польским водителем сбиты трое украинцев

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На польско-украинской границе польский водитель совершил наезд на трёх граждан Украины. Такими данными поделился представитель украинского МИД Олег Николенко.

Фото: ouest-france.fr

"На польско-украинской границе 14 декабря произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул", — сказал Николенко в разговоре с изданием "Украинская правда".

По словам чиновника, у пострадавших граждан Украине зафиксированы небольшие травмы. Госпитализация им не потребовалась, необходимую помощь прибывшие медики оказали украинцам прямо на месте.

Николенко добавил, что виновник происшествия из Польши уже задержан. Сейчас на месте ДТП работают следователи. А украинцы, на которых был совершён наезд, уже вернулись домой на своих собственных машинах.