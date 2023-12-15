Инцидент в Сургуте: голый мужчина в машине вызвал беспокойство горожан

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Muksun.fm сообщает о происшествии в Сургуте, где голый мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, ворвался в машину к женщине.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Свидетельства читателей и видео, опубликованное в городских телеграм-каналах, показывают, как мужчина, после выбегания из дома, забрался на крышу машины, а затем в салон.

Люди пытались помочь, предлагая плед и уговаривая его выйти, но он оставался недоступным и был видимо ранен. Позднее он был доставлен в психоневрологический диспансер, и в настоящее время устанавливаются причины его неадекватного состояния, возможно связанного с алкоголем или наркотиками.