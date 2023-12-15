Машина скорой помощи в Херсонской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как отметили в министерстве, украинская сторона целенаправленно и регулярно бьёт по санитарному транспорту и объектам здравоохранения.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По информации ведомства, скорая ехала, чтобы оказать медицинскую помощь получившим минно-взрывные травмы.

Ранним утром 15 декабря на трассе под Алешками украинский БПЛА атаковал гражданскую машину. Семья, ехавшая в ней, получила тяжёлые ранения. На помощь пострадавшим оперативно из Алешкинской больницы прибыла бригада медиков. Второй удар ФПВ-дроном сразу же нанесли по ней.

"Сегодня утром украинские нацисты на трассе Алешки — Раденск в Херсонской области обстреляли автомобиль скорой помощи (...) Уверены, что киевский режим будет призван к ответу за совершаемые военные преступления!" — сообщили в ведомстве.

Алексеенко подчеркнул, что, несмотря на обстрел, медики из разбитой машины скорой помощи смогли оказать раненым экстренную помощь.

Напомним, ранее ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя в 0:25 по МСК.