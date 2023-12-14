Обвиняемый в убийстве медицинского брата из Березовского останется под арестом

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионера из Березовска Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медицинского работника, продлили срок содержания под стражей на полгода. Решение о продлении ареста было вынесено Свердловским областным судом, и согласно этому решению, мужчина останется в изоляторе до 26 мая 2024 года.

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Происшествие, в ходе которого погиб сотрудник скорой помощи Степан Шабуров, произошло 25 апреля 2023 года. Медбрат прибыл по вызову в квартиру обвиняемого, жителя Свердловска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на него с ножом. В результате этого инцидента супруг и двое маленьких детей погибшего остались без него, сообщает tagilcity.ru.

После задержания Геннадия Казакова поместили под стражу, и судебное решение определило продление этого мероприятия на полгода.