Обвиняемый в убийстве медицинского брата из Березовского останется под арестом

Пенсионера из Березовска Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медицинского работника, продлили срок содержания под стражей на полгода. Решение о продлении ареста было вынесено Свердловским областным судом, и согласно этому решению, мужчина останется в изоляторе до 26 мая 2024 года.

Фото: openverse "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.