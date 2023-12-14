Экс-депутата осудили за перевод краденых денег на карты оренбуржцев

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу в отношении Игоря Суковатых, который был признан виновным в переводе шести миллионов рублей на банковские карты жителей Оренбурга. По данным следствия, Суковатых изучил особенности работы банкомата, выведя его из строя. 28 мая 2021 года, выдавая себя за технического специалиста, он провел 60 операций через банкомат, переведя заранее подготовленные средства на десять банковских карт, открытых незаконно на имена различных физических лиц, проживающих в Оренбурге.

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После вычисления и ареста злоумышленника ему было назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также сообщается, что гражданский иск на сумму шести миллионов рублей был удовлетворен, и Суковатых обязан вернуть похищенные средства банку, сообщает 56orb.ru.

Известно, что Игорь Суковатых — предприниматель, основавший в 2008 году ООО "Лайф" после окончания НГТУ. Компания занимается радиовещанием. В 2016 году он выдвигался в самовыдвиженцы на муниципальных выборах в Искитиме, но не был избран депутатом.

Примечательно, что преступления, связанные с использованием банкоматов, не являются редкостью. В январе этого года в области уже был случай, когда мошенникам удалось похитить четыре миллиона рублей в результате потрошительства банкоматов.