Киевский режим вновь попытался совершить террористическую атаку на столицу России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно информации, силы противовоздушной обороны Наро-Фоминского городского округа сбили беспилотник.
По данным Собянина, предварительно от падения обломков вражеского дрона никто не пострадал.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — сообщил мэр Москвы на своём канале в Сети.
На месте работают специалисты всех необходимых экстренных служб, добавил мэр.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.