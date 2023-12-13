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В машине, которая подорвалась на мине в Белгородской области, были чиновники

0:59
Происшествия

Днём 13 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что машина, в которой находились мирные жители, подорвалась на мине.

В машине, которая подорвалась на мине в Белгородской области, были чиновники
Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

По словам главы региона, ЧП случилось у хутора Высокий, в автомобиле ехали трое мирных жителей. Все они получили травмы разной степени тяжести и находятся в больнице.

Как уточнил Telegram-канал Baza, двое находившихся в подорвавшейся машине — чиновники: замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Вместе с ними в автомобиле ехал местный житель Нуриддин А.

Самые тяжёлые травмы получил Бородаенко, которому после полученных ранений пришлось сделать частичную ампутацию ног.

Правоохранители предполагают, что ещё одной причиной взрыва мог быть дрон. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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