"Человеку стало плохо". В Сургуте пассажиры "ЮТэйр" три часа ждали посадки

2:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Авиакомпания "ЮТэйр" пояснила причину длительной задержки рейса Сургут-Екатеринбург. Пассажиры до сих пор находятся в ожидании вылета. Утром 13 декабря в 7:15 рейс ЮТ111 не поднялся в воздух. Сначала пассажирам сообщили о часовой задержке, затем об еще одной, и так далее.

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После трех часов задержки пассажиры начали проявлять недовольство. Однако представители "ЮТэйр" не предоставили ни объяснения причины задержки, ни конкретного времени вылета.

Очевидец, Елена, находится в аэропорту и сообщила, что самолет "ЮТэйр" уже более трех часов стоит на взлетно-посадочной полосе. В 9:15 пассажиров посадили в автобус, но затем посадку внезапно отменили. Елена рассказала, что их снова высадили, самолет буксируют, а пассажиры остаются в автобусе, неизвестно откуда тащат самолет.

Вторая попытка посадки также завершилась неудачно. Во время объявления посадки, когда пассажиры уже находились на борту, произошел ЧП.

"Оказалось, что одному из пассажиров стало плохо из-за таких потрясений. Теперь его не могут высадить из самолета. Остальные пассажиры в состоянии нарыва! Люди возмущены — более трех часов задержки, они голодны, все опаздывают! И в самолете не предоставляют ни еду, ни напитки", — поделилась Елена.

Пассажирам сообщили, что причина задержки — погодные условия. Корреспондент смог связаться с пресс-службой авиакомпании "ЮТэр" в 9:42. Там назвали другую причину, но о времени вылета ничего не сообщили.

"На рейсе Сургут-Екатеринбург проводилась техническая проверка. Самолет готовится к вылету", — сообщили в компании.

Самолет рейса "Сургут-Екатеринбург" в итоге вылетел в 10:18, сообщает muksun.fm.🤯