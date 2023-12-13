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В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров

1:15
Происшествия

В Симферополе группа лиц была направлена в тюрьму по обвинению в хищении более 2,7 миллионов рублей у пенсионеров, как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

По информации из Telegram-канала ведомства, выявлено, что участники этой организованной группы обманывали граждан, представляясь следователями, и вводили их в заблуждение, предоставляя ложные сведения о том, что их родственники попали в ДТП. Для предотвращения уголовной ответственности им необходимо было перечислить деньги, сообщает argumenti.ru.

Подсудимые встречались с пенсионерами, которые передавали им свои сбережения.

Таким образом, члены этой организованной преступной группы обманули пять граждан. Их незаконные действия были пресечены правоохранительными органами. По результатам рассмотрения материалов дела суд признал виновными злоумышленников и приговорил их к лишению свободы на срок от двух до трех с половиной лет.

Их наказание будет исполняться в исправительной колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении других членов преступной группы продолжается.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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